Бывший ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), заслуженный деятель искусств России Лев Сундстрем скончался в возрасте 85 лет. О смерти профессора, посвятившего театральному образованию более полувека, сообщили в пресс-службе петербургского вуза.

«9 ноября 2026 года перестало биться сердце Льва Геннадьевича Сундстрема», — говорится в сообщении института.

Сундстрем возглавлял учебное заведение на протяжении 18 лет — с 1993 по 2011 год. За это время он сумел сохранить театральную школу в непростой переходный период, развивал образовательные программы и привлекал к преподаванию известных деятелей сцены.

Особое место в его карьере занимала кафедра продюсерства в области исполнительских искусств, которой он руководил с 1982 года. Сундстрем стоял у истоков профессионального образования в сфере театрального менеджмента и подготовил несколько поколений специалистов.

Свой путь в профессию он начинал в Большом драматическом театре, где работал в монтировочном цехе, а позднее электриком. В 1970 году пришёл в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, с которым связал всю дальнейшую жизнь.

Соболезнования родным, коллегам и ученикам Сундстрема выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал смерть профессора тяжёлой утратой для российской культуры и отметил его вклад в развитие театрального образования.

О дате и месте прощания с бывшим ректором РГИСИ сообщат дополнительно.