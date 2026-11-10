В Саратове скоропостижно скончался председатель гарнизонного военного суда Александр Шебанов, ему было 42 года. О смерти руководителя сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Шебанов возглавлял Саратовский гарнизонный военный суд с мая 2023 года. При этом его общий стаж работы в системе военных судов превышал 19 лет. До официального назначения на должность председателя он несколько лет руководил судом в статусе исполняющего обязанности.

В некрологе коллеги отметили его вклад в укрепление авторитета судебной власти, обеспечение законности и повышение качества правосудия. В марте 2026 года Саратовский гарнизонный военный суд под руководством Шебанова занял первое место среди гарнизонных судов Центрального военного округа по итогам работы за предыдущий год.

Прощание с Александром Николаевичем состоится 12 ноября в 11:00 в Спасо-Преображенском мужском монастыре Саратова по адресу: проспект имени 50 лет Октября, дом 5.

Коллектив суда выразил соболезнования родным и близким покойного. Причина скоропостижной смерти Шебанова не уточняется.