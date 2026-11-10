На 90-м году жизни скончался Олег Лапшин, в прошлом возглавлявший женские сборные СССР и России по футболу. Специалист сыграл заметную роль в становлении женского футбола в стране и впоследствии представлял его интересы на международном уровне.

Лапшин руководил национальной командой с 1988 по 1994 год. Он начал работать со сборной ещё в советский период, а после распада СССР продолжил тренировать уже российских футболисток.

Завершив работу с национальной командой, специалист возглавил Ассоциацию женского футбола России. Эту должность он занимал с 1992 по 2002 год.

Лапшин также входил в комитет ФИФА по женскому футболу с 1994 по 1998 год, а позднее работал в аналогичной структуре УЕФА. Кроме того, он был членом исполкома Российского футбольного союза.

Значительную часть карьеры тренер посвятил подготовке молодых спортсменов. Он работал в московской Футбольной школе молодёжи, а с 1999 по 2007 год руководил школой «ФШМ-Торпедо».

За вклад в развитие спорта Лапшин получил звания заслуженного тренера РСФСР и заслуженного работника физической культуры России. Ему было 89 лет. Причина смерти в исходном сообщении не уточняется.