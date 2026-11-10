Советский гимнаст Валерий Кердемелиди умер 10 ноября в возрасте 88 лет, сообщила Федерация гимнастики России. Причину смерти не назвали. О дате и месте прощания федерация сообщит отдельно.

На Олимпиаде 1960 года в Риме Кердемелиди завоевал серебро в командном многоборье в составе сборной СССР. Вместе с командой он также занял второе место на чемпионатах мира 1962 и 1966 годов. В 1962 году Кердемелиди стал абсолютным чемпионом СССР. Год спустя на чемпионате Европы в Белграде он выиграл пять медалей — две серебряные и три бронзовые.

После завершения спортивной карьеры в 1968 году Кердемелиди занялся тренерской работой и судейством. Он работал со сборной СССР, а в 1997 году вошёл в техническую комиссию по мужской спортивной гимнастике Европейского гимнастического союза.

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