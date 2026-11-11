В американском штате Калифорния кандидат, умерший за два месяца до голосования, оказался впереди живого соперника на выборах в совет округа Калаверас. Несмотря на трагедию, его сторонники не прекратили предвыборную кампанию и призвали жителей поддержать покойного политика. Об этом сообщает телеканал KCRA.

Брюс Джудичи скончался 31 августа после несчастного случая во время агитации. Накануне мужчина обходил дома избирателей, однако упал на крутом подъездном участке и получил смертельные травмы. Его имя сохранилось в бюллетенях, а команда решила продолжить начатую работу.

«Это было очень сложное и эмоциональное решение - продолжать кампанию», — призналась волонтёр штаба Кэрри Биггс-Адамс. По её словам, соратники были убеждены, что сам Джудичи хотел бы довести дело до конца. Именно поэтому они решили исполнить его последнюю политическую цель.

Согласно опубликованным KCRA результатам, умерший кандидат получил 56,99% голосов — поддержку ему выразили 1982 избирателя. Его конкурент Клайд Клэпп набрал 43,01%, или 1496 голосов. При этом 322 бюллетеня ещё не обработали, а 340 требуют дополнительной проверки подписей.

Если преимущество покойного сохранится после окончательного подсчёта, место в совете останется вакантным. По законодательству Калифорнии временного руководителя назначит губернатор штата до избрания или утверждения преемника.

Ранее Life.ru сообщал о разбирательстве вокруг 20 тысяч почтовых бюллетеней в Калифорнии. Минюст США потребовал исключить эти голоса из подсчёта из-за сомнений в гражданстве избирателей, однако суд отклонил требование ведомства.