Министерство юстиции США вмешалось в избирательные споры сразу в двух штатах накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. По оценке Reuters, ведомство отступило от многолетней практики, призванной не допускать использования федеральных правоохранительных полномочий в интересах отдельных партий и кандидатов.

В Калифорнии Минюст потребовал не учитывать почтовые бюллетени примерно 20 тысяч зарегистрированных избирателей, которых ведомство подозревает в отсутствии американского гражданства. При этом доказательств того, что все эти люди не имеют права голосовать, представлено не было. Об этом сообщает Reuters.

Власти штата отвергли претензии, подчеркнув, что уже принимают меры для предотвращения незаконного голосования. Они также оспорили полномочия федерального ведомства вмешиваться в подсчёт голосов. 28 октября суд отказался удовлетворить требование Минюста. Параллельно ведомство запросило документы в рамках уголовного расследования.

Ещё один спор разгорелся на Аляске. Там Минюст попытался через суд добиться приостановки утверждения результатов выборов в Сенат в случае поражения действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана с небольшим отрывом.

Поводом стало участие в гонке другого кандидата — Дэниела Дж. Салливана. В ведомстве предположили, что избиратели могут перепутать двух политиков из-за похожих имён и фамилий. Однако федеральный суд отклонил иск, указав на невозможность предлагаемой проверки голосов без нарушения тайны голосования. Минюст обжаловал решение.

Как отмечает Reuters, подобные действия необычны для американской правовой системы, поскольку организация выборов находится прежде всего в ведении штатов. Ранее федеральное министерство старалось избегать вмешательства в политически чувствительные процессы непосредственно перед голосованием. Агентство также сообщает, что при администрации Дональда Трампа в ведомстве сократили подразделение, занимавшееся вопросами добросовестности публичной власти, и изменили порядок согласования избирательных расследований.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш настаивает, что ведомство действует законно и защищает честность выборов. Представитель Минюста Кирстен Пелс отвергла обвинения в политической ангажированности: «Ведомство не помогает ни одной избирательной кампании. Оно обеспечивает соблюдение закона».

Ранее Life.ru рассказывал о рекордно высокой активности американцев на досрочном голосовании. К 31 октября свои голоса отдали почти 51 миллион человек — примерно на пять миллионов больше, чем на аналогичном этапе выборов 2022 года. Около 27,9 миллиона избирателей посетили участки лично, а более 23 миллионов воспользовались голосованием по почте. Особенно активно голосовали жители Техаса, Калифорнии и Флориды.