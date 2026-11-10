Президент США Дональд Трамп после победы на выборах 2024 года заявил Джо Байдену, что они могли бы стать хорошими друзьями, если бы не политика. Об этом бывший американский лидер рассказал в своих мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), отрывок из которых опубликовал журнал The Atlantic.

Встреча состоялась 13 ноября 2024 года в Белом доме, куда Байден пригласил избранного президента в соответствии с традицией передачи власти. По воспоминаниям экс-президента, Трамп с первых минут разговора вёл себя настолько дружелюбно, что собеседник заподозрил розыгрыш.

«Знаешь, Джо, если бы не политика, думаю, мы были бы хорошими друзьями», — привёл Байден слова Трампа.

Бывший глава государства признался, что был ошеломлён таким заявлением и не сразу нашёлся с ответом. Однако Трамп продолжил рассуждать о том, как они могли бы проводить свободное время.

«Да, если бы не политика, мы бы всё время проводили вместе, играя в гольф», — вспоминает Байден слова своего преемника.

По утверждению экс-президента, Трамп также назвал его успехи в создании рабочих мест выдающимися и признался, что испытал облегчение, когда узнал об отказе Байдена участвовать в выборах. После обмена любезностями политики перешли к обсуждению передачи власти и международной повестки. Байден хотел поговорить о России, Украине, НАТО, Китае и Ближнем Востоке. Однако, по его словам, Трампа больше интересовали характеры и взаимоотношения мировых лидеров.

Встреча, изначально рассчитанная на полчаса, продлилась почти два часа. Сам Байден сравнил часть беседы с обсуждением знакомых на званом ужине.