«Мы были бы хорошими друзьями»: Байден раскрыл неожиданное признание Трампа
Байден рассказал, как Трамп предложил ему дружбу после выборов 2024 года
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Президент США Дональд Трамп после победы на выборах 2024 года заявил Джо Байдену, что они могли бы стать хорошими друзьями, если бы не политика. Об этом бывший американский лидер рассказал в своих мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), отрывок из которых опубликовал журнал The Atlantic.
Встреча состоялась 13 ноября 2024 года в Белом доме, куда Байден пригласил избранного президента в соответствии с традицией передачи власти. По воспоминаниям экс-президента, Трамп с первых минут разговора вёл себя настолько дружелюбно, что собеседник заподозрил розыгрыш.
«Знаешь, Джо, если бы не политика, думаю, мы были бы хорошими друзьями», — привёл Байден слова Трампа.
Бывший глава государства признался, что был ошеломлён таким заявлением и не сразу нашёлся с ответом. Однако Трамп продолжил рассуждать о том, как они могли бы проводить свободное время.
«Да, если бы не политика, мы бы всё время проводили вместе, играя в гольф», — вспоминает Байден слова своего преемника.
По утверждению экс-президента, Трамп также назвал его успехи в создании рабочих мест выдающимися и признался, что испытал облегчение, когда узнал об отказе Байдена участвовать в выборах. После обмена любезностями политики перешли к обсуждению передачи власти и международной повестки. Байден хотел поговорить о России, Украине, НАТО, Китае и Ближнем Востоке. Однако, по его словам, Трампа больше интересовали характеры и взаимоотношения мировых лидеров.
Встреча, изначально рассчитанная на полчаса, продлилась почти два часа. Сам Байден сравнил часть беседы с обсуждением знакомых на званом ужине.
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