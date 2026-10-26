Совет мира Трампа назначил экс-сотрудницу Байдена главой внешних связей
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Совет мира президента США Дональда Трампа назначил бывшую сотрудницу администрации Джо Байдена Шелли Гринспен руководителем по внешним связям. Она займётся взаимодействием с Конгрессом и аналитическими центрами Вашингтона, сообщает Axios.
По информации портала, назначение должно помочь заручиться поддержкой демократов и республиканцев для реализации американского мирного плана по сектору Газа. В Совете мира рассчитывают, что опыт Гринспен позволит наладить диалог с представителями обеих партий.
Гринспен является кадровой сотрудницей Госдепартамента США. При Байдене она работала в Совете национальной безопасности Белого дома, отвечала за связи с американской еврейской общиной, а также занимала должность директора по партнёрствам и глобальному взаимодействию.
Сама Гринспен заявила Axios, что видит возможности для улучшения жизни жителей Газы и Израиля благодаря предложенному Трампом плану из 20 пунктов. Она выразила готовность продолжить работу над его реализацией.
При этом продвижение инициативы пока сталкивается с трудностями. По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается предпринимать дальнейшие шаги в секторе Газа до парламентских выборов 27 октября. В Совете мира ожидают активизации работы после голосования в Израиле и промежуточных выборов в Конгресс США.
Ранее Life.ru рассказывал, как возможная победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс может ограничить внешнюю политику Трампа. В частности, оппозиция сможет добиваться пересмотра военной помощи Израилю, а также влиять на решения Вашингтона по Ирану, Украине и зарубежному финансированию.