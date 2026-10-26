«Окно возможностей закроется»: Американист раскрыл, почему Трамп торопится с ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп может воспользоваться оставшимся временем до смены состава Конгресса, чтобы реализовать свои планы в отношении Ирана. После промежуточных выборов 3 ноября американская администрация рискует столкнуться с дополнительными ограничениями, поэтому новую эскалацию на Ближнем Востоке исключать нельзя. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Павел Кошкин.

По оценке эксперта, Трамп допускает, что республиканцы потеряют большинство в одной или сразу двух палатах Конгресса. В таком случае демократам будет проще препятствовать военным инициативам Белого дома, в том числе добиваться ограничения операций за рубежом.

«Президент пытается воспользоваться окном возможностей, которое закроется в январе 2027 года, когда начнется работа нового состава Палаты представителей», — заявил Кошкин.

Американист отметил, что даже после выборов Трамп сохранит инструменты противодействия инициативам демократов благодаря американской системе сдержек и противовесов. Однако проводить собственную политику ему может стать сложнее.

Кошкин также допустил, что подготовка к возможному военному столкновению с Ираном может использоваться Вашингтоном как средство психологического давления на Тегеран и политических оппонентов внутри США. При этом, по его мнению, вероятность реальной эскалации после выборов сохраняется.

Поводом для обсуждения стали сообщения американских СМИ о военной подготовке США. По данным Fox News, Пентагон в рамках инициативы FORTRESS намерен обеспечить способность крупных американских военных баз работать не менее 90 дней без внешней поддержки. Речь идёт об автономном энергоснабжении, запасах топлива и боеприпасов, а также устойчивости систем связи на случай масштабного конфликта.