Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. О смерти главы дипмиссии в Вашингтоне сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье и близким Дарчиева. В сообщении его называли выдающимся дипломатом, опытным руководителем и наставником, посвятившим многие годы одному из важнейших направлений российской внешней политики.

«Ушёл из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», — говорится в сообщении МИД.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, получил степень кандидата исторических наук. В системе Министерства иностранных дел работал с 1992 года, специализируясь на отношениях России с государствами Северной Америки.

За годы дипломатической службы он занимал должности советника-посланника российского посольства в США, директора Департамента Северной Америки МИД и посла России в Канаде. В марте 2025 года президент Владимир Путин назначил его чрезвычайным и полномочным послом России в Соединённых Штатах. На этом посту Дарчиев сменил Анатолия Антонова.

Работа дипломата в Вашингтоне пришлась на период сложных отношений между Москвой и Вашингтоном. В МИД подчеркнули его профессионализм и глубокое знание американского направления, отметив вклад в российскую дипломатическую службу.

Причины скоропостижной смерти Дарчиева в опубликованном сообщении не уточняются. Информация о дате и месте прощания также пока не приводится.