Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
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Российский рынок акций ускорил рост после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. К 17:35 мск индекс Мосбиржи прибавлял 1,31%, свидетельствуют данные торгов.
Ещё в 17:15 мск основной индикатор российского фондового рынка находился на отметке 2284,68 пункта, увеличиваясь на 0,84%. Спустя две минуты индекс поднялся уже до 2295,34 пункта — рост ускорился почти на полпроцентного пункта, и продолжил небольшой рост и далее.
Движение рынка произошло вскоре после появления подробностей телефонного разговора Путина и Трампа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа продолжалась около часа и прошла в конструктивной и откровенной атмосфере.
Лидеры обсудили российско-американские контакты и украинское урегулирование, а также договорились продолжать взаимодействие и оставаться на связи.
Российский фондовый рынок и раньше заметно реагировал на новости о контактах Москвы и Вашингтона. Так, после одного из предыдущих телефонных разговоров Путина и Трампа индекс Мосбиржи прибавлял почти 5%.
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