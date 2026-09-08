Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

Российский рынок акций ускорил рост после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. К 17:35 мск индекс Мосбиржи прибавлял 1,31%, свидетельствуют данные торгов.

Ещё в 17:15 мск основной индикатор российского фондового рынка находился на отметке 2284,68 пункта, увеличиваясь на 0,84%. Спустя две минуты индекс поднялся уже до 2295,34 пункта — рост ускорился почти на полпроцентного пункта, и продолжил небольшой рост и далее.

Движение рынка произошло вскоре после появления подробностей телефонного разговора Путина и Трампа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа продолжалась около часа и прошла в конструктивной и откровенной атмосфере.

Лидеры обсудили российско-американские контакты и украинское урегулирование, а также договорились продолжать взаимодействие и оставаться на связи.

Российский фондовый рынок и раньше заметно реагировал на новости о контактах Москвы и Вашингтона. Так, после одного из предыдущих телефонных разговоров Путина и Трампа индекс Мосбиржи прибавлял почти 5%.