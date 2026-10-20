Индия готова отпустить российских моряков с танкера Unity, но есть одно препятствие

Возвращение российских моряков с задержанного у берегов Индии танкера Unity остаётся нерешённым из-за отсутствия сменного экипажа. Индийские власти не имеют претензий к самим морякам и готовы содействовать их отправке домой, однако требуют, чтобы на судно предварительно прибыли другие специалисты. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

«Репатриация в первую очередь упирается в отсутствие замены на борту танкера», — пояснили в дипломатическом представительстве.

В генконсульстве подчеркнули, что индийская сторона уже давала письменные заверения о готовности помочь россиянам вернуться на родину.

«При этом индийская сторона письменно подтверждала генеральному консульству, что претензий к морякам не имеет и готова помочь с возвращением их домой при условии взятия на борт нового экипажа», — добавили дипломаты.

Танкер Unity находится у индийского порта Парадип с мая 2026 года. Судно под флагом Камеруна арестовали в рамках коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед поставщиком топлива. Моряки оказались вынуждены оставаться на борту, несмотря на то что претензии были предъявлены не к ним.