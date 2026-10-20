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Регион
Опубликовано 20 октября, 14:30

Индия готова отпустить российских моряков с танкера Unity, но есть одно препятствие

Генконсульство РФ: У Индии претензий к экипажу Unity, но требует найти замену

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возвращение российских моряков с задержанного у берегов Индии танкера Unity остаётся нерешённым из-за отсутствия сменного экипажа. Индийские власти не имеют претензий к самим морякам и готовы содействовать их отправке домой, однако требуют, чтобы на судно предварительно прибыли другие специалисты. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

«Репатриация в первую очередь упирается в отсутствие замены на борту танкера», — пояснили в дипломатическом представительстве.

В генконсульстве подчеркнули, что индийская сторона уже давала письменные заверения о готовности помочь россиянам вернуться на родину.

«При этом индийская сторона письменно подтверждала генеральному консульству, что претензий к морякам не имеет и готова помочь с возвращением их домой при условии взятия на борт нового экипажа», — добавили дипломаты.

Танкер Unity находится у индийского порта Парадип с мая 2026 года. Судно под флагом Камеруна арестовали в рамках коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед поставщиком топлива. Моряки оказались вынуждены оставаться на борту, несмотря на то что претензии были предъявлены не к ним.

МИД подтвердил, что на задержанном в Индии танкере Unity находятся 20 россиян
МИД подтвердил, что на задержанном в Индии танкере Unity находятся 20 россиян

Ранее Life.ru сообщал, что суд Индии обязал организовать возвращение экипажа Unity на родину. Решение было принято 8 октября, однако вопрос замены моряков до сих пор не решён.

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Наталья Демьянова
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