МИД подтвердил, что на задержанном в Индии танкере Unity находятся 20 россиян

На арестованном в Индии судне остаются 20 граждан России. Это подтвердила в беседе с РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что все они по-прежнему находятся на борту. Других подробностей о положении россиян или обстоятельствах ареста судна в приведённом сообщении нет.