МИД подтвердил, что на задержанном в Индии танкере Unity находятся 20 россиян
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На арестованном в Индии судне остаются 20 граждан России. Это подтвердила в беседе с РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что все они по-прежнему находятся на борту. Других подробностей о положении россиян или обстоятельствах ареста судна в приведённом сообщении нет.
История с танкером Unity продолжается с мая, когда судно арестовали у индийского порта Парадип из-за коммерческого спора. Летом стало известно, что оказавшиеся на борту россияне столкнулись с серьёзной нехваткой продуктов и фактически были вынуждены питаться картофелем. Российские дипломаты неоднократно обращались к индийской стороне и направили шесть вербальных нот с просьбой содействовать освобождению граждан РФ
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