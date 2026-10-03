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Опубликовано 3 октября, 16:23

МИД подтвердил, что на задержанном в Индии танкере Unity находятся 20 россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ThePremise

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ThePremise

На арестованном в Индии судне остаются 20 граждан России. Это подтвердила в беседе с РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что все они по-прежнему находятся на борту. Других подробностей о положении россиян или обстоятельствах ареста судна в приведённом сообщении нет.

Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами пережил шторм
Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами пережил шторм

История с танкером Unity продолжается с мая, когда судно арестовали у индийского порта Парадип из-за коммерческого спора. Летом стало известно, что оказавшиеся на борту россияне столкнулись с серьёзной нехваткой продуктов и фактически были вынуждены питаться картофелем. Российские дипломаты неоднократно обращались к индийской стороне и направили шесть вербальных нот с просьбой содействовать освобождению граждан РФ

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Юлия Сафиулина
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