Посольство направило Индии шесть вербальных нот после ареста судна с россиянами

Посольство России в Индии направило шесть вербальных нот в МИД страны из-за ареста судна с российскими гражданами. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, российский посол также обсудил ситуацию с первым заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри. Кроме того, дипломат письменно обратился к министру портов, судоходства и водных путей Индии с просьбой лично вмешаться в ситуацию.

На борту судна находятся 20 граждан России. Дипломаты добиваются принятия индийскими властями мер для их освобождения.

При содействии российского генконсульства из Индии уже удалось вернуть на родину старшего механика судна. Его отправили в Россию по медицинским показаниям.

Захарова подчеркнула, что российские представители продолжают добиваться освобождения остальных членов экипажа. Дипломаты поддерживают контакты с индийскими властями по этому вопросу.

История с российским экипажем арестованного в Индии танкера UNITY продолжается уже несколько месяцев. Ранее Life.ru сообщал, что судно находится под арестом у индийского порта Парадип с мая из-за коммерческого спора, а российские моряки всё это время остаются на борту. Моряки рассказывали о задержках с поставками продуктов и нехватке запасов, из-за чего в отдельные периоды им приходилось питаться практически одной картошкой и свёклой.