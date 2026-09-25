Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами пережил шторм

Арестованный в Индии танкер Unity с российским экипажем на борту успешно выдержал сильный шторм. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте, из-за разгула стихии судно начало дрейфовать в сторону береговой линии, однако в настоящее время буря стихает, а угрозы жизни и здоровью моряков нет. Местные портовые службы держат постоянный контакт с капитаном, прогнозируя полную нормализацию обстановки в течение нескольких часов.