Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами пережил шторм
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Арестованный в Индии танкер Unity с российским экипажем на борту успешно выдержал сильный шторм. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте, из-за разгула стихии судно начало дрейфовать в сторону береговой линии, однако в настоящее время буря стихает, а угрозы жизни и здоровью моряков нет. Местные портовые службы держат постоянный контакт с капитаном, прогнозируя полную нормализацию обстановки в течение нескольких часов.
Параллельно решается вопрос о скорейшем возвращении команды на родину. Заседание Высокого суда Ориссы по делу о репатриации российских граждан состоялось 21 сентября, а официальное оглашение судебного вердикта ожидается уже на следующей неделе. Дипломатическое ведомство РФ продолжает внимательно следить за развитием событий и правовым статусом соотечественников.
Проблемы на UNITY продолжаются уже несколько месяцев. Ещё в июне Life.ru писал, что морякам приходилось выживать на отварной картошке и ограниченном запасе воды. В сентябре ситуация с бытовыми условиями временно улучшилась после поставок продуктов и восстановления системы охлаждения, однако вскоре экипаж снова пожаловался на задержку зарплаты.
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