На танкере Unity в Индии наладили бытовые условия для российских моряков

На арестованном в Индии танкере Unity наладили бытовые условия для российских моряков. Судно с мая стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип. Об этом ТАСС рассказала родственница одного из членов экипажа.

По её словам, Международный профсоюз моряков и страховая компания организовали поставки продуктов. Кроме того, на судне восстановили работу системы охлаждения. Ранее температура в каютах превышала 40 градусов.

При этом экипаж опасается технического состояния Unity. По словам родственников моряков, на танкере неисправны двигатель и часть навигационной системы. Сейчас в Индии продолжается сезон циклонов, который сопровождают сильные ливни и волнение моря. Родственники считают, что из-за неполадок судно может потерять устойчивость на якорной стоянке.

Unity находится под арестом с 11 мая. Танкер ходит под флагом Камеруна.

Ранее моряки сообщали о нехватке еды и питьевой воды, перебоях со связью и технических проблемах. Порт Парадип также не разрешил танкеру пришвартоваться и, по данным родственников, отказал восьми членам экипажа в списании на берег. Страховая компания обратилась в индийский суд 4 августа. После нескольких слушаний вопрос о возвращении моряков не решили.

Ранее сообщалось, что Россия добивается возвращения 19 членов экипажа танкера Unity, который индийский суд арестовал из-за коммерческого спора. Вопросом занимаются посольство РФ и генеральное консульство в Калькутте, которые поддерживают контакты с индийскими морскими властями и капитаном судна. Российская сторона вместе со страховщиком организовала поставки продуктов, воды и медикаментов, а страховая компания продолжила выплаты морякам. Основным препятствием для их возвращения остаётся судебный статус танкера, поэтому дипломаты ожидают дальнейших решений индийского суда.