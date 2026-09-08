РФ добивается освобождения 19 моряков с арестованного танкера Unity

Россия пытается вывезти 19 членов экипажа танкера Unity, который был арестован судом из-за коммерческого спора. Пока судно остаётся под арестом, дипломаты добиваются решения по судьбе находящихся на нём россиян, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России Пётр Сизов.

Вопросом возвращения моряков занимаются российское посольство и генконсульство в Калькутте. Представители дипмиссии поддерживают рабочий контакт с индийским морским ведомством и капитаном Unity. К ситуации подключили и Министерство портов, судоходства и водных путей Индии.

Несмотря на возникшие ограничения, экипаж продолжает оставаться на судне. Российская сторона совместно со страховщиком организовала снабжение моряков продуктами, питьевой водой и медикаментами. Страховая компания также перечисляет им заработную плату. В посольстве при этом характеризуют обстановку на борту как стабильную.

Препятствием для возвращения россиян остаётся судебный статус самого танкера. Индийский суд наложил на Unity арест в рамках разбирательства между коммерческими сторонами. Теперь российские дипломаты ожидают дальнейших судебных решений, рассчитывая, что при рассмотрении дела будут учтены гуманитарные обстоятельства, связанные с экипажем.

В июне Life.ru писал, что в Индии более 20 моряков из России уже месяц голодают на танкере Unity, так как их судно арестовали из-за долгов за бункеровку. По словам экипажа, еды почти не осталось, полки с продовольствием пустые, а в трюме — только несколько банок майонеза и несколько мешков картошки. Задолженность за заправку топливом на тот момент составляла 500 тысяч долларов долга за заправку топливом. Также компании Bluetide charter выставили счёт на 60 тысяч долларов за расходы на время стоянки.