Майонез и отварная картошка: Моряки из России сидят без еды на танкере у берегов Индии

В Индии более 20 моряков из России уже месяц голодают на танкере Unity, так как их судно арестовали из-за долгов за бункеровку. Об этом пишет Mash. По словам экипажа, еды почти не осталось, полки с продовольствием пустые, а в трюме — только шесть банок майонеза и несколько мешков картошки.

Пустые трюмы танкера. Моряки остались без еды. Фото © Telegram / Mash

На обед один картофель. Фото © Telegram / Mash

Корабль больше месяца стоит под арестом у берегов города Парадип. Задолженность за заправку топливом составляет 500 тысяч долларов долга за заправку топливом. Также компании Bluetide charter выставили счёт на 60 тысяч долларов за расходы на время стоянки. На обед и ужин моряки получают по четыре отварные картошки и иногда ловят рыбу. Воду выдают по полтора литра в день на человека. Связи практически нет.

Пустые трюмы танкера. Моряки остались без еды. Фото © Telegram / Mash

Пустые трюмы танкера. Моряки остались без еды. Фото © Telegram / Mash

В составе экипажа — уроженцы Ростова, Москвы, Новороссийска, а также два русскоговорящих египтянина. У многих закончились контракты, часть хотят уволиться из-за условий труда. Моряки через близких обратились за помощью в прокуратуру и Посольство РФ.

Известно, что танкер зашёл в индийский порт 9 мая, чтобы отгрузить нефть для госкорпорации Indian Oil Corporation. 13 мая корабль был взят под арест по решению индийского суда. Иск подал поставщик топлива из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что британский суд оставил под стражей капитана танкера Smyrtos Аджая Панта после задержания судна в проливе Ла-Манш. Лондон обвиняет Панта в нарушении санкционного режима. Речь идёт о прямой или косвенной поставке либо морской транспортировке запрещённой российской нефти и нефтепродуктов в третью страну в июне 2026 года.