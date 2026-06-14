«Показывают мускулы»: В СФ отреагировали на захват Британией танкера «теневого флота» России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва будет ждать официальных разъяснений по поводу решения Лондона о задержании танкера из так называемого «теневого флота» России в Ла-Манше.

По словам сенатора, Британия обязана предоставить конкретные правовые основания для остановки и перехвата судна. Английские морские пехотинцы, конечно, могут сделать всё что угодно, но любое их действие должно иметь правовую базу.

«Чисто внешне чувствуется, что никакой правовой основы нет. Просто люди показывают свои мускулы. Будем ждать разъяснений. Так можно всё что угодно захватить в открытом море», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».