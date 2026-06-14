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Регион
14 июня, 12:48

3 вертолёта, самолёт и фрегат: Захват танкера «теневого флота» России в Ла-Манше сняли на видео

Появилось видео захвата танкера Smyrtos в Ла-Манше авиагруппой с 3 вертолётами

Опубликованы кадры, на которых видно, как спецназовцы спускаются на нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна и обыскивают его. Для этого привлекли 3 вертолёта, самолёт и фрегат. Видео захвата судна в проливе Ла-Манш опубликовал в соцсети Х премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кадры захвата танкера России. Видео © Х / Keir_Starmer

Обойти такое событие не смог и Владимир Зеленский. Он написал в соцсетях, что благодарен Британии за важный шаг против «российского нефтяного флота». Каждое такое решение, подчеркнул глава киевского режима, лишает Россию денег на финансирование украинского конфликта.

Про попрошайничество Зеленский тоже не забыл и решил заодно призвать других союзников принять законы, которые позволят не просто задерживать танкеры «теневого флота», но и конфисковывать перевозимую ими нефть. Он заявил, что и Европе срочно нужно принять законодательные меры: задерживать танкеры, ограничивать перевозку нефти и конфисковывать саму нефть. По его словам, это несомненно поможет приблизить мир.

Британии понадобилось 6 часов и авиагруппа для абордажа танкера «теневого флота» России
Британии понадобилось 6 часов и авиагруппа для абордажа танкера «теневого флота» России

Ранее Кир Стармер и Минобороны Великобритании сообщили о задержании в Ла-Манше нефтяного танкера Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон причислил судно к так называемому российскому теневому флоту. Танкер планируют отбуксировать к южному побережью Англии на якорную стоянку. Дмитриев связал захват судна с отчаянием Стармера, который отвлекает британцев от проблем в Британии.

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Обложка © Х / Keir_Starmer

Наталья Афонина
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