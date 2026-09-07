Чекунков: Пассажиры судна «Профессор Молчанов» вернутся в РФ в намеченные сроки

Российские власти готовят возвращение домой пассажиров судна «Профессор Молчанов», которое арестовали в порту Баренцбург на Шпицбергене. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр заверил, что все россияне вернутся на родину в намеченные сроки. По его словам, пассажиры и экипаж находятся в комфортных условиях.

На борту судна остаются 51 человек, включая 21 члена экипажа. Среди пассажиров — участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале.

Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовали на Шпицбергене по заявлению украинского «Нафтогаза». Судно находится в Баренцбурге и не может покинуть порт до отдельного распоряжения губернатора; мера связана с исполнением арбитражного решения по активам компании в Крыму.