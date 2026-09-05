МИД РФ пообещал обеспечить безопасность экипажа «Профессора Молчанова»

Россия предпринимает все необходимые шаги для обеспечения безопасности граждан, находящихся на российском научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», задержанном на Шпицбергене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российские дипломаты продолжают работу на месте и оказывают содействие гражданам. При этом представитель внешнеполитического ведомства не стала раскрывать подробности происходящего.

«Наши дипломаты на месте продолжают работать по оказанию содействия нашим гражданам. Эта работа не прекращается, и могу заверить, что будет сделано всё для обеспечения безопасности российских граждан», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Дипломат подчеркнула, что ситуация находится на контроле у российских представителей. По её словам, Москва продолжит действовать в интересах граждан, оказавшихся в сложившихся обстоятельствах.