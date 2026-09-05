МИД РФ пообещал обеспечить безопасность экипажа «Профессора Молчанова»
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Россия предпринимает все необходимые шаги для обеспечения безопасности граждан, находящихся на российском научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», задержанном на Шпицбергене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российские дипломаты продолжают работу на месте и оказывают содействие гражданам. При этом представитель внешнеполитического ведомства не стала раскрывать подробности происходящего.
«Наши дипломаты на месте продолжают работать по оказанию содействия нашим гражданам. Эта работа не прекращается, и могу заверить, что будет сделано всё для обеспечения безопасности российских граждан», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
Дипломат подчеркнула, что ситуация находится на контроле у российских представителей. По её словам, Москва продолжит действовать в интересах граждан, оказавшихся в сложившихся обстоятельствах.
Ранее Life.ru писал, что Россия уже готовит судебное обжалование ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил, что окружной суд принял решение без предварительного уведомления Москвы.
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