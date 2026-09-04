Норвегия пообещала помочь россиянам после ареста судна на Шпицбергене

Норвежские власти пообещали оказать необходимую помощь россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом Reuters сообщили в МИД королевства.

«Норвежские власти делают всё возможное для защиты российских граждан, оказавшихся сейчас в сложной ситуации на Шпицбергене», — заявили в ведомстве. В Осло также подчеркнули, что выполняют международные обязательства.

Судно находится у причала в Баренцбурге и не может покинуть порт до нового решения суда или губернатора архипелага. При этом ограничения распространяются именно на «Профессора Молчанова»: экипаж и пассажиры не арестованы.

По данным Статистического управления Норвегии, в двух действующих российских посёлках на Шпицбергене — Баренцбурге и Пирамиде — живут в общей сложности 392 человека. Норвежский МИД также сообщил Reuters, что российским компаниям регулярно предоставляют исключения из санкционного режима для ввоза на архипелаг продуктов и других необходимых товаров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия уже начала готовить судебное обжалование ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что юристы треста «Арктикуголь» вместе с российской стороной и посольством РФ в Норвегии готовят обращение в суд. Москва рассчитывает оспорить правовые основания ограничения на перемещение судна.