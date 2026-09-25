Выживают на картошке и свекле: Российский экипаж брошенного танкера голодает в Индии
Российские моряки арестованного в Индии танкера питаются картофелем и свеклой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские моряки с арестованного у берегов Индии танкера UNITY снова сталкиваются с задержками поставок продовольствия. Перед очередным пополнением запасов экипажу приходится переходить практически на одну картошку и свёклу, рассказал РИА «Новости» один из членов команды.
По его словам, капитан оформляет заявку на продукты заранее — примерно за две-три недели. Однако фактическую доставку регулярно затягивают до момента, когда запасы на борту почти заканчиваются.
«Обычно последнюю неделю мы едим картошку и свеклу два раза в день. И больше ничего», — рассказал моряк.
UNITY под флагом Камеруна находится под арестом у индийского порта Парадип с мая. Судно задержали из-за коммерческого спора, а экипаж всё это время остаётся на борту.
Сейчас там находятся 21 гражданин России и двое иностранцев. По словам моряков, владелец танкера на их обращения не реагирует.
Родственники и знакомые членов команды добиваются их возвращения домой. Однако для этого судну необходимо получить разрешение на швартовку, которого порт пока не выдаёт.
Проблемы на UNITY продолжаются уже несколько месяцев. Ещё в июне Life.ru писал, что морякам приходилось выживать на отварной картошке и ограниченном запасе воды. В сентябре ситуация с бытовыми условиями временно улучшилась после поставок продуктов и восстановления системы охлаждения, однако вскоре экипаж снова пожаловался на задержку зарплаты.
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