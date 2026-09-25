Выживают на картошке и свекле: Российский экипаж брошенного танкера голодает в Индии

Российские моряки с арестованного у берегов Индии танкера UNITY снова сталкиваются с задержками поставок продовольствия. Перед очередным пополнением запасов экипажу приходится переходить практически на одну картошку и свёклу, рассказал РИА «Новости» один из членов команды.

По его словам, капитан оформляет заявку на продукты заранее — примерно за две-три недели. Однако фактическую доставку регулярно затягивают до момента, когда запасы на борту почти заканчиваются.

«Обычно последнюю неделю мы едим картошку и свеклу два раза в день. И больше ничего», — рассказал моряк.

UNITY под флагом Камеруна находится под арестом у индийского порта Парадип с мая. Судно задержали из-за коммерческого спора, а экипаж всё это время остаётся на борту.

Сейчас там находятся 21 гражданин России и двое иностранцев. По словам моряков, владелец танкера на их обращения не реагирует.

Родственники и знакомые членов команды добиваются их возвращения домой. Однако для этого судну необходимо получить разрешение на швартовку, которого порт пока не выдаёт.