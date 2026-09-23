Экипаж арестованного в Индии танкера с россиянами остался без зарплаты

Российские моряки с арестованного в Индии танкера Unity заявили, что снова столкнулись с задержкой выплат. Члены экипажа сообщили, что им не перечислили зарплату за август, несмотря на предыдущие договорённости о погашении долгов.

Как рассказал РИА «Новости» один из членов команды, деньги за последний месяц лета должны были выплатить 31 августа, однако к концу сентября экипаж так и не получил причитающиеся суммы.

«Мы до сих пор не получили заработную плату за август месяц, которая рассчитывается и выплачивается 31 августа. Уже конец сентября, и говорят по итогу, что даже зарплаты не будет», — рассказал моряк.

По его словам, ситуация осложняет положение членов экипажа: у многих появились финансовые проблемы и просрочки по кредитам. Ранее страховая компания помогла с продуктами и закрыла часть задолженности по зарплате, которая накопилась с конца апреля, однако новые выплаты снова оказались под вопросом.

«У членов экипажа есть долговые обязательства, в том числе по кредитам, которые не удаётся выплачивать в срок», — отметил собеседник агентства.

Танкер Unity под флагом Камеруна находится под арестом у берегов Индии с мая из-за коммерческого спора. На борту остаются 21 россиянин и двое иностранных граждан, а судно уже несколько месяцев стоит на якоре возле порта Парадип.

Ранее Life.ru писал, что российские моряки с танкера Unity ждут возвращения домой после нескольких месяцев вынужденного пребывания на борту. Судно оказалось заблокировано из-за споров вокруг долгов владельца перед несколькими компаниями. Индийская сторона связывает репатриацию экипажа с заменой нынешних членов команды на новый состав. Сейчас в индийском суде рассматривается иск страховой компании к владельцу судна, очередное заседание прошло 21 сентября.