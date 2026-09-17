20 россиян ждут возвращения домой: Суд по экипажу арестованного в Индии танкера назначен на 21 сентября

Следующее судебное заседание по вопросу репатриации экипажа арестованного в Индии нефтяного танкера Unity состоится 21 сентября. На борту судна находятся 20 граждан России, сообщили в Генконсульстве РФ в Калькутте.

Возвращение моряков домой индийская сторона связывает с прибытием на танкер нового экипажа, который должен заменить нынешнюю команду.

«Вопрос репатриации экипажа в настоящее время увязывается индийской стороной исключительно с необходимостью замены экипажа на новый», — сообщили в генконсульстве.

Всего на борту Unity находятся 23 человека: помимо 20 россиян, включая капитана, это два гражданина Египта и один гражданин Казахстана. Запасов продовольствия и питьевой воды, доставленных на судно 19 августа, по расчётам капитана, должно хватить до конца сентября.

Танкер Unity находится под арестом у индийского порта Парадип с 11 мая. Судно было задержано по решению Высокого суда штата Одиша в рамках спора из-за задолженности за поставленное бункерное топливо. В мае суд рассматривал требование компании Tresta International FZE о взыскании более $423 тыс. с учётом процентов и расходов.

Позднее в отношении Unity появились и другие морские требования. В августе суд распорядился арестовать танкер по иску о задолженности более $110 тыс. за ремонт вспомогательного котла, а 9 сентября было вынесено ещё одно постановление об аресте судна в рамках отдельного морского спора.

Российское генконсульство поддерживает связь с капитаном, страховщиком и индийским агентом судна. Дипломаты также обращались в МИД Индии, профильные ведомства и администрацию порта и запросили консульское посещение экипажа.