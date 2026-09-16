Индия принимает меры в связи с арестом танкера Unity с россиянами
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Власти Индии уже принимают меры в сявзи с арестом танкера Unity, на борту которого находятся российские моряки. Об этом журналистам рассказал источник в кабмине республики.
«Мы знаем об этой ситуации», — сказал собеседник ТАСС,
Напомним, после задержания Unity стало известно об ухудшении технического состояния судна. Как писали СМИ, оно не может пришвартоваться в порту, двигатель не работает и в целом танкер рассыпается на части. Всё это время россияне находились на борту, сейчас они получают визы, чтобы ступить на сушу в Индии.
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