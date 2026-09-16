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Регион
Опубликовано 16 сентября, 13:22

Россияне с борта арестованного в Индии танкера Unity подали документы на визы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Граждане России из числа экипажа арестованного в Индии танкера Unity подали документы на визы для легализации пребывания в стране. Об этом журналистам расскзала родственница одного из наших соотечественников.

«Члены экипажа подали заявки на оформление», — сказала собеседница ТАСС. По её словам, родственники моряков рассчитывают на помощь российских дипломатов.

На танкере Unity в Индии наладили бытовые условия для российских моряков
На танкере Unity в Индии наладили бытовые условия для российских моряков

Напомним, на фоне новостей о задержании танкера стало известно об ухудшении его технического состояния. Оно не может пришвартоваться в порту, а его двигатель не работает. Можно сказать, что Unity буквально рассыпается на части.

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Матвей Константинов
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