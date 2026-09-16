Россияне с борта арестованного в Индии танкера Unity подали документы на визы
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Граждане России из числа экипажа арестованного в Индии танкера Unity подали документы на визы для легализации пребывания в стране. Об этом журналистам расскзала родственница одного из наших соотечественников.
«Члены экипажа подали заявки на оформление», — сказала собеседница ТАСС. По её словам, родственники моряков рассчитывают на помощь российских дипломатов.
Напомним, на фоне новостей о задержании танкера стало известно об ухудшении его технического состояния. Оно не может пришвартоваться в порту, а его двигатель не работает. Можно сказать, что Unity буквально рассыпается на части.
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