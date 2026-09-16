Россияне с борта арестованного в Индии танкера Unity подали документы на визы

Граждане России из числа экипажа арестованного в Индии танкера Unity подали документы на визы для легализации пребывания в стране. Об этом журналистам расскзала родственница одного из наших соотечественников.

«Члены экипажа подали заявки на оформление», — сказала собеседница ТАСС. По её словам, родственники моряков рассчитывают на помощь российских дипломатов.