Состояние арестованного в Индии танкера Unity угрожает жизни российского экипажа

Состояние арестованного в Индии танкера Unity представляет угрозу для жизни и здоровья находящихся на борту российских моряков. Об этом ТАСС рассказала родственница одного из членов экипажа.

По её словам, люди уже четыре месяца не могут покинуть судно, а состояние некоторых моряков вызывает опасения. Одного из членов экипажа во второй раз доставили в больницу — ранее врачи заподозрили у него микроинсульт.

«Моральное состояние и здоровье многих моряков вызывают опасения. Они уже четыре месяца заперты на борту. Одного члена экипажа во второй раз доставляют в больницу — впервые у него заподозрили микроинсульт», — рассказала собеседница агентства.

Дополнительную опасность, по словам родственницы, создаёт техническое состояние Unity. У танкера не работает двигатель, при этом порт Парадип не разрешает судну пришвартоваться. В результате команда остаётся на якорной стоянке в открытом море и не может сойти на берег.

Unity находится под арестом с 11 мая примерно в 12 милях от Парадипа. Судно ходит под флагом Камеруна. Ранее родственники моряков сообщали о нехватке продуктов и питьевой воды, проблемах со связью и других технических неисправностях. Сейчас базовые бытовые условия удалось наладить, однако опасения вызывает начавшийся в Индии сезон циклонов: близкие экипажа боятся, что неисправный танкер может сорваться с якоря.

На борту остаются 19 россиян. Посольство РФ и генконсульство в Калькутте занимаются вопросом их возвращения на родину и поддерживают связь с индийскими морскими властями. Основным препятствием остаётся арест танкера индийским судом в рамках коммерческого спора.