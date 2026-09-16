Арестованный танкер Unity с моряками из России рассыпается на части в Индии

Арестованный в Индии танкер UNITY, на борту которого остаются российские моряки, периодически обесточивается из-за отсутствия необходимых запчастей. Об этом РИА «Новости» рассказала супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.

«Я не знаю, судно сейчас самостоятельно может ходить или нет, потому что оно у них там рассыпается на запчасти. Ну плюс они же должны были становиться на ремонт, делали ремонтные ведомости, а по итогу у них абсолютно нет никакого снабжения на ремонты», — сказала она.

Моряки продолжают нести вахту и следить за безопасностью судна. Однако перебои с электричеством приводят к отключению кондиционеров и кухонного оборудования, что особенно осложняет условия пребывания экипажа в тропическом климате. По словам Кобзарь, владелец танкера не отвечает на обращения экипажа, а полноценный ремонт провести невозможно из-за отсутствия снабжения.

Супруга одного из членов экипажа также сообщила, что моряки пока не знают, когда смогут вернуться в Россию. Родственники членов экипажа создали отдельную группу в мессенджере для обмена информацией, поскольку связь и доступ к интернету на судне ограничены.

Ранее Life.ru сообщал об ухудшении технического состояния танкера UNITY и риске для находящегося на нём российского экипажа. Судно не может пришвартоваться в порту, а его двигатель, по данным родственников моряков, не работает.