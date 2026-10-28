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Опубликовано 28 октября, 23:36

Инфляция не отступает: В США решили не менять процентную ставку

ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 3,75–4%

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,75–4% годовых. Решение принято на фоне устойчивого экономического роста и сохраняющейся высокой инфляции, сообщается на официальном сайте американского финансового регулятора.

В ФРС отметили, что экономика страны продолжает развиваться высокими темпами, несмотря на неопределённость, связанную в том числе с геополитическими событиями. Внутреннее потребление остаётся устойчивым, производительность труда растёт, а инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне.

«Инфляция по-прежнему остаётся на высоком уровне», — говорится в заявлении регулятора.

Решение оставить ставку без изменений поддержали 10 из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Против выступили Лиза Кук и Бет Хэммак, предложившие повысить показатель на 25 базисных пунктов. При таком решении ставка увеличилась бы до 4–4,25%.

В сентябре годовая инфляция в США достигла 3,7%, значительно превысив целевой показатель ФРС в 2%. При этом рынок труда демонстрирует признаки замедления: за месяц в стране появилось лишь 29 тысяч новых рабочих мест против 162 тысяч в августе. На предыдущем заседании в сентябре регулятор впервые за три года повысил ставку на 25 базисных пунктов. Следующее решение по ставке ФРС намечено на 8–9 декабря.

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Александр Блинов
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