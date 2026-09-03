Мэр Сочи обратился к жителям после попытки атаки со стороны ВСУ

Инфраструктура Сочи продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на попытку атаки безэкипажных катеров. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Градоначальник сослался на данные Министерства обороны России, согласно которым в четверг, 3 сентября, у Черноморского побережья было уничтожено шесть безэкипажных катеров противника. Прошунин добавил, что находится на постоянной связи с региональным оперативным штабом и регулярно докладывает о текущей обстановке на курорте.

Он также обратил внимание, что в городских пабликах появились кадры из Сочи, снятые вопреки действующему запрету на публикацию материалов о происшествиях и средствах отражения атак. Эти записи, по его словам, незамедлительно подхватили вражеские СМИ и интернет-каналы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября Росавиация ввела временные ограничения на полёты в 12 российских аэропортах. Меры затронули воздушные гавани Пензы, Саранска, Сочи, Пскова, Бугульмы и Санкт-Петербурга. Также ограничения действовали в Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Самаре, Саратове и Калуге. В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Они носили временный характер.