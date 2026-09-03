«Небесный щит» выдержал удар: За день ПВО России разнесла 426 дронов ВСУ
ПВО России за день уничтожила 426 украинских беспилотников
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Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 426 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион и Республика Крым.
Ранее сообщалось, что из-за налёта БПЛА более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.
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