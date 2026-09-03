Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 17:32

«Небесный щит» выдержал удар: За день ПВО России разнесла 426 дронов ВСУ

ПВО России за день уничтожила 426 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 426 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион и Республика Крым.

Атака дронов ВСУ на Москву 2-3 сентября стала одной из крупнейших за два года
Атака дронов ВСУ на Москву 2-3 сентября стала одной из крупнейших за два года

Ранее сообщалось, что из-за налёта БПЛА более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar