«Небесный щит» выдержал удар: За день ПВО России разнесла 426 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 426 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион и Республика Крым.

Ранее сообщалось, что из-за налёта БПЛА более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.