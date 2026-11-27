«Иногда надо сделать гадость»: Олег Майами объяснил любовь к скандалам
Олег Майами признался, что иногда позволяет себе скандальные выходки
Олег Майами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miamioleg_official
Певец Олег Майами признался, что иногда позволяет себе скандальные выходки и не считает необходимым всегда вести себя исключительно хорошо. Своё отношение к публичным конфликтам артист объяснил в шоу «Музлофт» Стаса Ярушина.
«Ты не можешь быть просто хорошим. Ты не можешь говорить всем, что ты хороший и все будут тебя любить. Иногда надо немножечко где-то какую-то гадость сделать», — заявил исполнитель.
По мнению Майами, артист не должен ограничивать себя одним образом, даже если отдельные поступки вызывают неоднозначную реакцию публики. Певец считает собственную многогранность естественной частью творческой жизни, поэтому к возникающим вокруг него скандалам относится достаточно легко.
При этом исполнитель подчеркнул, что специально причинять кому-либо неприятности ради внимания он не собирается. Однако полностью отказаться от своего поведения тоже не готов, поскольку оно, по его словам, отражает особенности характера.
«В этом необходимости нет, но я такой. Я хороший, и то, что я делаю какие-то гадости — это я не со зла», — добавил Майами.
Ранее Life.ru сообщал, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело против рэпера Джигана после скандала с предполагаемой стрельбой. Однако прокуратура отменила это решение и направила материалы на дополнительную проверку. Артиста подозревали в хулиганстве и незаконном лишении свободы, но правоохранители до сих пор его не опросили. Ситуацию осложняют противоречивые показания свидетелей: некоторые сотрудники семьи заявили, что лишь слышали звуки, похожие на выстрелы, но не видели самого происшествия. При этом бывшая супруга музыканта Оксана Самойлова отказалась подавать на него заявление.