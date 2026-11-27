Певец Олег Майами признался, что иногда позволяет себе скандальные выходки и не считает необходимым всегда вести себя исключительно хорошо. Своё отношение к публичным конфликтам артист объяснил в шоу «Музлофт» Стаса Ярушина.

«Ты не можешь быть просто хорошим. Ты не можешь говорить всем, что ты хороший и все будут тебя любить. Иногда надо немножечко где-то какую-то гадость сделать», — заявил исполнитель.

По мнению Майами, артист не должен ограничивать себя одним образом, даже если отдельные поступки вызывают неоднозначную реакцию публики. Певец считает собственную многогранность естественной частью творческой жизни, поэтому к возникающим вокруг него скандалам относится достаточно легко.

При этом исполнитель подчеркнул, что специально причинять кому-либо неприятности ради внимания он не собирается. Однако полностью отказаться от своего поведения тоже не готов, поскольку оно, по его словам, отражает особенности характера.

«В этом необходимости нет, но я такой. Я хороший, и то, что я делаю какие-то гадости — это я не со зла», — добавил Майами.