Перенёсший инфаркт актёр Никита Джигурда опроверг информацию о том, что устроил скандал в больнице из-за запрета врачей на курение, употребление алкоголя и физические нагрузки. Свою позицию шоумен озвучил в беседе с РИА «Новости».

«Я привык к тому, что обо мне… придумывают всякие сплетни», — сказал артист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о бурной реакции Джигурды на необходимость отказаться от сигарет. Однако супруга шоумена, фигуристка Марина Анисина, также опровергла информацию о конфликте с медиками. По её словам, муж благодарен врачам и выполняет все их рекомендации.

Напомним, 65-летнего артиста экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы 23 ноября с обширным инфарктом. Врачи провели Джигурде стентирование сосудов сердца.

После первоначального улучшения самочувствие шоумена вновь ухудшилось. Вечером 25 ноября Анисина сообщила, что её супруга вернули из обычной палаты в реанимацию.