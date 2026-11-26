«Всякие сплетни»: Джигурда ответил на слухи о своём дебоше в больнице
Джигурда опроверг сообщения о скандале в больнице из-за запретов врачей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinaanisina
Перенёсший инфаркт актёр Никита Джигурда опроверг информацию о том, что устроил скандал в больнице из-за запрета врачей на курение, употребление алкоголя и физические нагрузки. Свою позицию шоумен озвучил в беседе с РИА «Новости».
«Я привык к тому, что обо мне… придумывают всякие сплетни», — сказал артист.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о бурной реакции Джигурды на необходимость отказаться от сигарет. Однако супруга шоумена, фигуристка Марина Анисина, также опровергла информацию о конфликте с медиками. По её словам, муж благодарен врачам и выполняет все их рекомендации.
Напомним, 65-летнего артиста экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы 23 ноября с обширным инфарктом. Врачи провели Джигурде стентирование сосудов сердца.
После первоначального улучшения самочувствие шоумена вновь ухудшилось. Вечером 25 ноября Анисина сообщила, что её супруга вернули из обычной палаты в реанимацию.
Больше новостей о жизни звёзд российского шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.