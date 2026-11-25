Актёр и шоумен Никита Джигурда признался, что во время инфаркта был готов проститься с жизнью. О пережитом 65-летний артист рассказал в соцсетях.

По словам Джигурды, 22 ноября его на протяжении нескольких часов мучили сильная боль и жжение в груди. В какой-то момент артист решил, что больше не в силах терпеть.

«Я реально был готов уйти в мир иной и просил ангелов забрать меня», — признался шоумен.

Джигурда поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье и желает ему скорейшего выздоровления. Артист также заключил, что ему пока рано «менять мерность».

Напомним, проблемы со здоровьем у Джигурды начались после поездки в Екатеринбург, где он впервые сыграл в падел. У шоумена резко подскочило давление, несколько ночей он практически не спал. Несмотря на ухудшение самочувствия, артист отказывался обращаться к медикам. Утром 23 ноября его супруга Марина Анисина всё же вызвала скорую, после чего Джигурду экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы.