«Просил ангелов забрать меня»: Переживший инфаркт Джигурда заявил о готовности умереть
Джигурда признался, что был готов проститься с жизнью во время инфаркта
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda
Актёр и шоумен Никита Джигурда признался, что во время инфаркта был готов проститься с жизнью. О пережитом 65-летний артист рассказал в соцсетях.
По словам Джигурды, 22 ноября его на протяжении нескольких часов мучили сильная боль и жжение в груди. В какой-то момент артист решил, что больше не в силах терпеть.
«Я реально был готов уйти в мир иной и просил ангелов забрать меня», — признался шоумен.
Джигурда поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье и желает ему скорейшего выздоровления. Артист также заключил, что ему пока рано «менять мерность».
Напомним, проблемы со здоровьем у Джигурды начались после поездки в Екатеринбург, где он впервые сыграл в падел. У шоумена резко подскочило давление, несколько ночей он практически не спал. Несмотря на ухудшение самочувствия, артист отказывался обращаться к медикам. Утром 23 ноября его супруга Марина Анисина всё же вызвала скорую, после чего Джигурду экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы.
Врачи провели артисту стентирование сосудов сердца. Накануне его PR-директор Екатерина Арман и балерина Анастасия Волочкова сообщили о стабилизации состояния шоумена. Однако уже 25 ноября Анисина рассказала, что мужа вновь перевели из обычной палаты в реанимацию.
Больше новостей из жизни звёзд шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.