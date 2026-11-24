Врачи московской городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова спасли пациентку с тяжёлым инфарктом миокарда. За время лечения у женщины трижды останавливалось сердце, а медикам пришлось провести восемь хирургических вмешательств и подключить её к аппарату ЭКМО. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Женщина обратилась за медицинской помощью на вторые сутки после начала инфаркта. К этому моменту поражение затронуло оба желудочка сердца, а состояние осложнилось нарушением сердечного ритма и кардиогенным шоком. Дополнительным фактором риска стал декомпенсированный сахарный диабет.

Врачи установили пациентке временный электрокардиостимулятор и провели стентирование коронарной артерии. Однако состояние оставалось критическим, поэтому женщину подключили к ЭКМО — системе, которая временно поддерживает кровообращение и насыщение крови кислородом, частично замещая работу сердца и лёгких.

Возможность пересадки сердца также рассматривали, но от неё пришлось отказаться из-за состояния пациентки и сопутствующего заболевания. К лечению подключились специалисты центра болезней системы кровообращения больницы имени И. В. Давыдовского. Совместными усилиями медикам удалось стабилизировать состояние женщины и со второй попытки отключить её от аппарата ЭКМО.

В общей сложности пациентка провела 63 дня в реанимации. За это время ей сделали восемь операций, в том числе на сердце и сосудах. После стабилизации состояния начался этап восстановления, который занял ещё около месяца.

Спустя три месяца лечения женщину выписали. Медики продолжают наблюдать за её состоянием и приглашают на контрольные обследования и консультации.