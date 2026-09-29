Врачи в Москве спасли 42-летнего мужчину после нескольких остановок сердца

Врачи ГКБ имени В.М. Буянова спасли 42-летнего москвича, который перенёс обширный инфаркт, повторный тромбоз и несколько остановок сердца. В критический момент пациента подключили к системе ЭКМО, временно взявшей на себя часть работы его сердца и лёгких.

Мужчине стало плохо дома. Он почувствовал настолько сильную боль в груди, что у него начали отниматься руки. Несмотря на тяжёлое состояние, москвич успел вызвать скорую помощь и оставить входную дверь открытой, чтобы медикам не пришлось терять время.

Пациента экстренно доставили в сосудистый центр больницы имени Буянова. Обследование показало обширный инфаркт миокарда: тромб практически полностью перекрыл переднюю межжелудочковую артерию — один из крупных сосудов, обеспечивающих кровью сердечную мышцу.

Хирурги провели экстренное вмешательство и установили стент, восстановив кровоток. Однако спустя три дня состояние мужчины вновь резко ухудшилось.

Из-за индивидуальной реакции организма у пациента возник тромбоз недавно установленного стента. Последовало несколько остановок сердца. Врачи провели реанимацию и устранили тромб, но стандартных методов лечения оказалось недостаточно.

Тогда медики решили подключить пациента к ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Эта технология позволяет временно поддерживать кровообращение и насыщать кровь кислородом, частично замещая функции сердца и лёгких.

В течение трёх дней специалисты непрерывно контролировали состояние мужчины. В результате работу сердца удалось стабилизировать настолько, что пациента смогли отключить от аппарата жизнеобеспечения.

«Специалисты своевременно проводят диагностику, выполняют сложные вмешательства и выбирают индивидуальную тактику с учётом динамики каждого пациента. В случае с 42-летним мужчиной врачи больницы имени В.М. Буянова на каждом этапе принимали решение исходя из его состояния, осложнённого обширным инфарктом», — рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего через десять дней после госпитализации мужчину выписали из больницы. Сейчас он продолжает принимать назначенные препараты и остаётся под наблюдением врачей.

Это уже не первый сложный сердечный случай, с которым справились специалисты ГКБ имени Буянова. Ранее в этой же больнице спасли пациента с тяжёлой аритмией, у которого сердце останавливалось до 25 раз за сутки. Для стабилизации его состояния медики также применяли ЭКМО.