Врачи Люберецкой больницы спасли 43-летнего мужчину, который впал в кому из-за тяжёлого воспаления носовых пазух. Пациент провёл в бессознательном состоянии около недели после экстренной операции и сложного лечения инфекции.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья, мужчину доставила в больницу бригада скорой помощи с подозрением на нарушение мозгового кровообращения. Он находился в тяжёлом состоянии: не мог говорить, не понимал обращённую речь и был дезориентирован.

Обследование в Региональном сосудистом центре выявило пансинусит — воспаление всех придаточных пазух носа. В спинномозговой жидкости также обнаружили большое количество патогенных бактерий. Пациента экстренно перевели в ЛОР-отделение.

Врачи провели операцию, чтобы устранить очаг инфекции и очистить поражённые пазухи. Вмешательство осложняло наличие титановой пластины в лобной области: её мужчине установили несколько лет назад после черепно-мозговой травмы.

«Нам необходимо было срочно устранить очаг инфекции, поэтому мы провели операцию по вскрытию и санации всех поражённых пазух носа», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Люберецкой больницы Дмитрий Арутюнов.

После операции пациент несколько дней находился в реанимации. Лечение осложнялось тем, что выявленные бактерии были устойчивы ко многим антибиотикам. Подбирать терапию врачам помогали клинические фармакологи.

Примерно через неделю мужчина вышел из комы и смог назвать своё имя. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное: его выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей.

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