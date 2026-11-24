В Кузбассе хирурги спасли женщину, у которой обнаружили редкое паразитарное заболевание печени — альвеококкоз. Болезнь затронула правую долю органа, составляющую около 70% его объёма, однако медикам удалось удалить поражённые ткани и сохранить большую часть печени. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Опасного паразита обнаружили совершенно случайно. Женщина собиралась отправиться на вахту и проходила обязательный медицинский осмотр. Никаких жалоб на самочувствие у неё не было, но во время УЗИ врачи заметили подозрительное образование в печени.

Дополнительные обследования показали, что причиной стали личинки ленточного червя. Альвеококкоз иногда называют «паразитарным раком»: инфекция вызывает появление опухолевидных образований, которые способны прорастать в окружающие ткани и распространяться на другие органы, в том числе головной мозг.

Сначала пациентке назначили медикаментозное лечение, однако полностью избавиться от паразитарного поражения без операции было невозможно. За дело взялись хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.

Несмотря на обширное поражение печени, врачи выбрали максимально щадящий способ вмешательства. «Врачи по миллиметру отделяли поражённую ткань от здоровой», — рассказал Тарасов. Благодаря такой тактике удалось сохранить большую часть органа.

Операция прошла успешно. Молодая женщина уже восстановилась после хирургического вмешательства и готовится к выписке.

Ранее Life.ru рассказывал о 50-летнем жителе Подмосковья, у которого обнаружили гигантские паразитарные кисты в печени. Одно из образований достигало десяти сантиметров, а близость к крупным сосудам делала ситуацию особенно опасной. Хирурги удалили поражённые участки органа, после чего пациент прошёл лечение и восстановился.