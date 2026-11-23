В Подмосковье врачи экстренно прооперировали мужчину, который едва не погиб из-за сильного кровотечения из опухоли кишечника. Пациент долгое время игнорировал боли в животе, слабость и резкое похудение, пока его состояние не стало критическим. Спасти мужчину удалось хирургам Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Об этом Life.ru сообщили в региональном минздраве.

До госпитализации пациента беспокоили постоянное вздутие, тянущие боли в животе, хроническая усталость и отсутствие аппетита. Однако за медицинской помощью он не обращался, считая симптомы временным недомоганием. Вызвать скорую пришлось лишь после резкого приступа слабости, головокружения и начавшегося кровотечения.

В больнице мужчину сразу направили на эндоскопическое обследование, которое выявило опухоль восходящего отдела толстой кишки. Новообразование практически перекрыло её просвет, а его ткани начали распадаться, вызывая сильную кровопотерю. Медики приступили к переливанию компонентов крови и одновременно начали подготовку к экстренной операции.

Хирургам предстояло не только удалить поражённую часть кишечника, но и восстановить его проходимость. Ситуацию осложняли продолжающееся кровотечение и отёк тканей, поэтому действовать приходилось максимально быстро.

«Эндоскопическая картина подтвердила тяжесть состояния. Мы удалили участок кишечника с новообразованием, затем хирургически соединили его части, восстановив проходимость и остановив кровопотерю. Операция прошла успешно», — рассказала заведующая хирургическим отделением № 2 Надежда Филимонюк-Смелкова.

Уже через сутки после вмешательства мужчина начал самостоятельно двигаться, а к концу первой недели его выписали на амбулаторное лечение. Сейчас угрозы его жизни нет. Удалённую опухоль направили на гистологическое исследование, по результатам которого врачи определят дальнейшую тактику лечения и наблюдения.

Медики предупреждают, что опасные заболевания кишечника могут долго маскироваться под обычные расстройства пищеварения. Беспричинное похудение, потеря аппетита, постоянные боли и появление крови в стуле требуют обращения к врачу, а не самолечения. При этом такие симптомы не обязательно указывают на онкологию, но выяснять их причину необходимо. Специалисты также советуют регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее Life.ru рассказывал о сложной операции в Сеченовском университете, где мужчине одновременно удалили две злокачественные опухоли. У пациента обнаружили рак прямой кишки и предстательной железы. Чтобы снизить риск осложнений, хирурги применили роботизированную систему и изменили привычную технику соединения тканей. После вмешательства мужчина пошёл на поправку, а дополнительная химиотерапия ему не потребовалась.