Токсин кишечной палочки может быть одной из главных причин роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей. Такую версию озвучил учёный Оксфордского университета Карл Смит-Байрн на слушаниях в британском парламенте.

За последние 30 лет число выявляемых случаев заболевания у жителей Великобритании младше 50 лет увеличилось примерно на 50%. Специалисты долго связывали эту тенденцию с ожирением, неправильным питанием, курением и алкоголем. Однако, по мнению эпидемиолога, известные факторы риска способны объяснить лишь часть диагнозов. Теперь исследователи всё пристальнее изучают колибактин — вещество, которое вырабатывают некоторые разновидности бактерий E. coli.

В пользу этой версии говорят результаты научной работы, опубликованной в прошлом году. Учёные обнаружили, что характерные следы повреждения ДНК, связанные с действием токсина, встречаются в опухолях пациентов младше 40 лет более чем втрое чаще, чем у людей старше 70. Предполагается, что воздействие может происходить ещё в раннем детстве, когда организм особенно чувствителен к генетическим изменениям. Спустя десятилетия накопленные нарушения способны способствовать развитию злокачественных новообразований.

При этом большинство штаммов кишечной палочки безвредны и естественным образом присутствуют в организме человека. Пока неизвестно, сколько её разновидностей производят колибактин и почему повреждения возникают не у всех. Профессор Университета Квинс в Белфасте Хелен Коулман назвала полученные данные важной новой зацепкой, подчеркнув, что окончательные выводы делать рано. Она также допустила, что воздействие опасных факторов могло начаться даже до рождения человека.

Несмотря на новую гипотезу, специалисты не советуют забывать об уже известных способах снижения риска. В числе рекомендаций — питание с достаточным количеством клетчатки, овощей и цельнозерновых продуктов, регулярная физическая активность, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя. Кроме того, исследователи рекомендуют ограничивать красное и переработанное мясо.

Ранее в России сообщили о клиническом применении персонализированной вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Как рассказал заместитель руководителя ФМБА Игорь Борисевич, препарат создают индивидуально с учётом особенностей опухоли пациента. Сейчас специалисты набирают людей для его применения. Вакцина предназначена для лечения, а не профилактики онкологических заболеваний.