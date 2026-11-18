В России продолжается клиническое применение персонализированной вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Об этом сообщил заместитель руководителя ФМБА Игорь Борисевич.

«Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», — рассказал Борисевич на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

По словам представителя агентства, сейчас специалисты ведут набор пациентов для применения препарата. Особенность вакцины заключается в том, что её создают индивидуально, с учётом характеристик опухолевых клеток конкретного человека.

«Онкопепт» предназначен для лечения онкологического заболевания, а не для его профилактики. Препарат относится к персонализированным пептидным вакцинам.