В России начали клиническое применение вакцины «Онкопепт» от рака толстой кишки
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В России продолжается клиническое применение персонализированной вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Об этом сообщил заместитель руководителя ФМБА Игорь Борисевич.
«Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», — рассказал Борисевич на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».
По словам представителя агентства, сейчас специалисты ведут набор пациентов для применения препарата. Особенность вакцины заключается в том, что её создают индивидуально, с учётом характеристик опухолевых клеток конкретного человека.
«Онкопепт» предназначен для лечения онкологического заболевания, а не для его профилактики. Препарат относится к персонализированным пептидным вакцинам.
Ранее Life.ru сообщал, что первый пациент получил «Онкопепт» 31 марта 2026 года. В ФМБА тогда рассказали, что мужчина уже перенёс три инъекции, а переносимость препарата оценивалась как хорошая. Для лечения были отобраны 24 пациента.