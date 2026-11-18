В России началась процедура регистрации мРНК-вакцины для лечения глиобластомы — одной из самых агрессивных злокачественных опухолей головного мозга. Документы на препарат уже направлены в Министерство здравоохранения РФ и находятся на рассмотрении. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич.

«На этапе регистрации сейчас находится мРНК-вакцина в отношении рака головного мозга — глиобластомы. Сейчас документы находятся на этапе рассмотрения в министерстве здравоохранения», — рассказал он на сессии XIII Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Глиобластома считается одной из наиболее сложных для лечения опухолей мозга. Она отличается быстрым ростом и способностью проникать в окружающие ткани, из-за чего даже после хирургического вмешательства сохраняется высокий риск возвращения заболевания.

Разрабатываемая вакцина относится к терапевтическим препаратам. В отличие от обычных прививок, предназначенных для профилактики инфекций, такие средства создаются для лечения уже выявленной опухоли. Технология мРНК позволяет задействовать иммунную систему для распознавания злокачественных клеток.

При этом подача документов на регистрацию ещё не означает, что препарат разрешён к широкому применению. Дальнейшие перспективы разработки зависят от решения Минздрава и оценки представленных данных о безопасности и эффективности вакцины.