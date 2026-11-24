Страшное позади: Волочкова раскрыла подробности состояния Джигурды после инфаркта
Волочкова сообщила об улучшении состояния госпитализированного Джигурды
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Состояние актёра Никиты Джигурды, перенёсшего инфаркт, стабилизировалось. Артисту стало лучше благодаря своевременной помощи медиков, рассказала РИА «Новости» заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.
«Стабильное состояние, жив, здоров. Всё сейчас хорошо, врачи его спасли», — поделилась балерина.
Волочкова дружит с Джигурдой с 1998 года. Накануне она призвала поклонников помолиться за здоровье артиста и пообещала сообщать об изменениях в его самочувствии.
Напомним, утром 23 ноября 65-летнего шоумена экстренно доставили в Боткинскую больницу Москвы. Проблемы со здоровьем у него начались во время поездки в Екатеринбург, где артист впервые сыграл в падел. После госпитализации Джигурде провели стентирование сосудов сердца.