Нет жёстких ограничений по игре в падел, разве только для людей, у которых есть старческие болезни или проблемы с суставами и сердцем. Если у человека уже поставлен диагноз, например, ишемическая болезнь сердца, то ситуация может стать критической. Об этом рассказал Life.ru врач – кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя инфаркт Никиты Джигурды после падела.

Сердце получит нагрузку, возникнут проблемы с сосудами, кровь будет распределяться ненормально, и это может привести к большим осложнениям. Другой вариант — суставы. Когда человек бегает, он передаёт на них большую нагрузку, и суставам становится хуже. Это и есть основные ограничения. Если же человек давно и активно играет в теннис, то для него в этом не будет ничего страшного, серьёзных вопросов здесь не предвидится Андрей Кондрахин врач – кардиолог

Ограничением может быть только то, что в принципе не даёт возможности заниматься физической нагрузкой: болезни сердечной мышцы и сосудов. В остальном — почему нет? Понятно, что люди с другими заболеваниями в острый период играть тоже не смогут, это просто физически тяжело. В остальном всё зависит от возможностей организма: может ли человек выдержать такую нагрузку, отметил медик.

Однако, начиная с 60 лет (а Никите Джигурде уже исполнилось 65 лет), нужно относиться к себе более внимательно и проходить обследование у врачей, если вы собираетесь заниматься этим видом спорта. После шестидесяти необходим хороший чекап, чтобы понять, выдержит организм или нет, продолжил врач. Но это касается и людей в 30 или 40 лет, которые никогда не занимались спортом. Им тоже обязательно нужно посетить поликлинику, чтобы исключить неприятности, которые могут стать неожиданными.

Знаете, как бывает: «Хочу сегодня поиграть, побежали!», а организм не привык бегать. Для неподготовленного человека это будет колоссальная нагрузка, если Джигурда играл впервые, понятно, что мог случиться инфаркт Андрей Кондрахин врач – кардиолог

Точно нельзя заниматься паделом людям в возрасте, с проблемами суставов и тем, кто никогда раньше не тренировался, для тех, кто впервые решил так активно позаниматься, это может быть опасно, также и тем, кто увлекается алкоголем. Для неподготовленного человека риск травмы выше, чем риск инфаркта. Инфаркты и прочие неприятности опасны в том случае, если у человека уже есть предпосылки. Если он об этом не знает и не обследовался, то, к сожалению, узнает об этом только по факту, когда организм не выдержит нагрузку, добавил Кондрахин.

Сказать, что это опасно для всех — неправильно, подчеркнул медик. Но гарантировать, что инфаркта точно не будет — это игра в лотерею. Если кровоснабжение резко нарушилось, то всё останавливается, и неважно, была ли это физическая нагрузка, которая просто может стать провоцирующим фактором.

«Сам вид спорта не является прямой причиной инфаркта, он выступает триггером. Если сердце больное, этот фактор может сработать. Но все ли знают о состоянии своего сердца? Поэтому перед тем, как заниматься спортом, нужно сходить к врачу и пройти чекап. Это не гарантирует, что инфаркт никогда не случится, но мы можем исключить риски. Врач может сказать: «Ваше сердце не выдержит такую нагрузку, для вас этот вид спорта не подходит», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее в Сети появились кадры первой в жизни игры Никиты Джигурды в падел, после которой у артиста начались серьёзные проблемы со здоровьем. На видео шоумен энергично отбивает мячи на корте, а затем раздаёт автографы поклонникам. Спустя некоторое время его госпитализировали с инфарктом.