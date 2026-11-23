Врачи неоднократно предупреждали Никиту Джигурду об опасности переутомления и рекомендовали отказаться от активных съёмок в телевизионных шоу из-за многолетних проблем с давлением. Несмотря на ограничения, 65-летний артист продолжал участвовать в проектах с серьёзными физическими нагрузками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Джигурда страдает артериальной гипертензией более 15 лет. Ещё в 2011 году ему стало плохо прямо во время съёмок. Тогда врачи диагностировали гипертонический криз: давление артиста достигло 215/110. Сам шоумен объяснял резкое ухудшение самочувствия переутомлением и чрезмерными нагрузками.

Спустя восемь лет история повторилась. В 2019 году во время участия в очередном шоу у Джигурды зафиксировали давление 175/110. При этом артист уверял, что чувствует себя нормально, хотя медики предупреждали его об опасности таких показателей. Позднее он признавался, что на фоне нервного напряжения давление могло оставаться повышенным месяцами.

Несмотря на рекомендации врачей, Джигурда не отказывался от участия в развлекательных проектах, в том числе предусматривающих тяжёлые физические испытания. Несколько дней назад он также впервые попробовал сыграть в падел во время поездки к друзьям в Екатеринбург.

По информации SHOT, после этого у артиста несколько дней сохранялось повышенное давление, а перед госпитализацией он продолжительное время жаловался на боли в груди, но не обращался за медицинской помощью. Утром 23 ноября его состояние резко ухудшилось. Супруга Марина Анисина вызвала скорую помощь, которая доставила Джигурду в больницу с инфарктом.

Около 9:30 артиста поместили в реанимацию. После произошедшего все ближайшие съёмки с его участием, как утверждает SHOT, приостановлены на неопределённый срок.

Ранее Life.ru сообщал, что перед госпитализацией давление у Джигурды поднималось до 230. По информации Mash, артист три ночи подряд не мог нормально спать, а препараты не помогали снизить давление. Перед этим он впервые сыграл в падел, однако медицинской связи между спортивной нагрузкой и последующим инфарктом не установлено.