65-летнему актёру и шоумену Никите Джигурде провели стентирование сосудов сердца после обширного инфаркта. Артист находится в сознании, однако продолжает лечение в реанимации Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Джигурда находится в 43-м реанимационном отделении. Медики установили ему стент — специальное устройство, которое помогает поддерживать просвет кровеносного сосуда и восстанавливать кровоток.

Проблемы со здоровьем у актёра начались во время гастролей в Екатеринбурге. Там артист впервые попробовал сыграть в падел — спортивную игру с ракетками, напоминающую теннис. После физической нагрузки Джигурда почувствовал себя плохо. Несмотря на недомогание, шоумен вернулся в Москву. Он прилетел в столицу с повышенным артериальным давлением. Утром 23 ноября давление резко снизилось, после чего артиста доставили в Боткинскую больницу.