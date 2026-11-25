Состояние актёра и шоумена Никиты Джигурды ухудшилось после первоначального улучшения. Артиста, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, снова поместили в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщила его супруга, фигуристка Марина Анисина.

«Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала Анисина в социальных сетях.

Сам шоумен ранее рассказывал, что некоторое время переносил приступ на ногах. По его словам, врачи удивлялись, что ему удалось выжить в таком состоянии. После госпитализации медики оказали ему необходимую помощь.