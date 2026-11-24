PR-директор — о состоянии Джигурды после инфаркта: «Вселенная не готова его отпускать»
PR-директор Джигурды Арман: Состояние артиста после инфаркта стабилизировалось
Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
Состояние Никиты Джигурды после обширного инфаркта стабилизировалось. Об этом его PR-директор Екатерина Арман рассказала «Газете.Ru».
«На данный момент состояние Никиты Борисовича стабильное. Он действительно перенёс обширный инфаркт, ему уже установили стент», — сообщила представительница артиста.
По словам Арман, серьёзные проблемы с сердцем возникали у Джигурды и раньше. Она посетовала, что мужчинам порой непросто объяснить, насколько важно регулярно обследоваться у врачей и следить за своим здоровьем.
Директор призналась, что случившееся сильно напугало близких шоумена. Сейчас он продолжает лечение в больнице, где за его состоянием наблюдают медики. Артист также проходит необходимые обследования.
«Видимо, Вселенная пока не готова отпускать Никиту Борисовича, да и у него самого ещё грандиозные планы на эту жизнь!» — поделилась Арман.
Она выразила надежду на скорейшее выздоровление Джигурды и поблагодарила всех, кто переживает за него и оказывает поддержку.
Ранее Life.ru сообщал, что Джигурда до последнего отказывался вызывать скорую помощь. Его супруга Марина Анисина рассказала, что артист долго не соглашался на госпитализацию, несмотря на ухудшение самочувствия. В итоге утром 23 ноября она вызвала медиков, которые доставили мужа в реанимацию.