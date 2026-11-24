Состояние Никиты Джигурды после обширного инфаркта стабилизировалось. Об этом его PR-директор Екатерина Арман рассказала «Газете.Ru».

«На данный момент состояние Никиты Борисовича стабильное. Он действительно перенёс обширный инфаркт, ему уже установили стент», — сообщила представительница артиста.

По словам Арман, серьёзные проблемы с сердцем возникали у Джигурды и раньше. Она посетовала, что мужчинам порой непросто объяснить, насколько важно регулярно обследоваться у врачей и следить за своим здоровьем.

Директор призналась, что случившееся сильно напугало близких шоумена. Сейчас он продолжает лечение в больнице, где за его состоянием наблюдают медики. Артист также проходит необходимые обследования.

«Видимо, Вселенная пока не готова отпускать Никиту Борисовича, да и у него самого ещё грандиозные планы на эту жизнь!» — поделилась Арман.

Она выразила надежду на скорейшее выздоровление Джигурды и поблагодарила всех, кто переживает за него и оказывает поддержку.